Homem de 61 anos morre após incêndio atingir casa no Lago Azul (GO)

DD Darcianne Diogo

(foto: CBM-DF)

Um homem de 61 anos morreu, na noite desta segunda-feira (24/8), após um incêndio atingir a própria residência, na Quadra 145 do Jardim Lago Azul, no Entorno do DF — distante cerca de 51 km do centro de Brasília. Equipes da unidade de Santa Maria do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF) chegaram ao endereço por volta das 20h50 (veja o vídeo abaixo).

Vizinhos acionaram o CBM-DF, após tentarem entrar em contato com os bombeiros de Goiás. Ao chegarem no local, os militares do DF constataram que o fogo estava generalizado e havia consumido um cômodo inteiro e danificado outros três.

Os bombeiros, no entanto, combateram e extinguiram o fogo em poucos minutos. Na fase final do serviço, a equipe encontrou o corpo do morador da residência, um senhor identificado como Silvano Antônio da Silva. De acordo com a população, o idoso morava sozinho no imóvel. A causa do acidente ainda não foi esclarecida. O Corpo de Bombeiros de Luziânia e a Polícia Militar de Goiás (PMGO) assumiram a ocorrência para conclusão dos serviços.