OAB/DF se manifesta sobre prisão do secretário de saúde

SS Samara Schwingel

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Distrito Federal (OAB-DF) se manifestou sobre a Operação Falso Negativo. A segunda fase da ação, deflagrada nesta terça-feira(25/8), resultou na prisão do secretário de saúde do DF, Francisco Araújo e de outras seis pessoas.

Por meio de nota, a OAB-DF informou que acompanha a operação e, caso venham a ser confirmadas as suspeitas, considera prioritária a desarticulação do esquema.

Confira a nota na íntegra

"A OAB-DF acompanha a segunda fase da Operação Falso Negativo, que investiga suposta prática de irregularidades na compra de testes de covid-19 e, caso venham a ser confirmadas as suspeitas, considera prioritária a desarticulação do esquema, sobretudo, em meio ao dramático cenário de pandemia que vivemos.

A operação foi encabeçada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Procuradoria-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Os órgãos investigam fraude e superfaturamento na compra de testes para covid-19."