Fiscalização flagra 37 motos com escapamento irregular em Taguatinga

Fiscalização também autuou outros motoristas por problemas diversos - (foto: Divulgação / Detran-DF)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) autuou 37 motociclistas por conduzir o veículo com o escapamento de forma irregular. A fiscalização ocorreu na última quinta-feira (20/8), em cinco pontos estratégicos de Taguatinga, como a Elmo Serejo, Comercial Norte, QNL e Avenida das Palmeiras.

Outros 15 condutores também receberam multa por trafegar sem a habilitação e três estavam com a CNH vencida. Os agentes de fiscalização também flagraram dois motociclistas alcoolizados.

De acordo com o balanço divulgado pela autarquia, outros 62 condutores foram autuados por motivos diversos e quatro veículos foram removidos para o depósito do Detran em Taguatinga. Entre elas, uma motocicleta com débito acumulado no valor de R$ 15,7 mil relativos a infrações de trânsito.

Para realizar esta operação, o Detran empregou um efetivo de 40 agentes de trânsito distribuídos em 14 viaturas e três motocicletas. A ação contou com o apoio de uma viatura e três motos operacionais da Polícia Militar.