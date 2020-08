Polícia encontra corpo que pode ser de servidor desaparecido

JF Jaqueline Fonseca

Lázaro Rosa está desaparecido desde 30 de junho: corpo encontrado ainda passa por perícia para ser identificado - (foto: reprodução)

A Polícia Civil do estado de Goiás (PCGO) encontrou, na noite desta segunda-feira (24/08), um corpo com características semelhantes ao do servidor público Lazaro Rosa Franco, 29 anos, desaparecido há 54 dias, em uma mata no Setor Parque Esplanada II, em Valparaíso de Goiás.

A família está a caminho do Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, onde está o corpo, para fazer o reconhecimento. Além disso, exames serão feitos para confirmar a identidade já que, segundo a PCGO, o corpo está em avançado estado de decomposição.



A delegada responsável pela investigação, Caroline Matos Barreto, disse que, inicialmente, será feito um exame de papiloscopia para buscar o reconhecimento através da impressão digital. Se esse procedimento funcionar, a resposta sairá rapidamente, em poucos dias. Caso não seja possível, exames mais complexos precisarão ser feitos. A delegada frisou que não se sabe a identidade da pessoa nem se pode determinar a razão da morte, embora já exista uma suspeita. “Ao que tudo indica, suicídio, mas não podemos ter certeza sem os exames técnicos. A perícia ainda não concluiu o laudo. Também não não temos confirmação de identidade do cadáver encontrado ainda”, disse.

Amigos e parentes aguardam aflitos por uma resposta definitiva e um desfecho para o caso. Lazaro Rosa saiu da casa da mãe, em Valparaíso, no dia 30 de junho. Pessoas chegaram a dar pistas de que ele teria passado por Anapólis, no interior de Goiás. Amigos foram até a cidade tentar encontrá-lo, mas não tiveram sucesso. Mais de 800 pessoas, entre amigos e parentes, estavam se organizando diariamente para realizar buscas e espalhar cartazes procurando por Lázaro.

Servidor do Ministério da Agricultura, Lázaro é lotado no Departamento de Registro e Monitoramento da Aquicultura e Pesca. Segundo amigos do trabalho, ele sempre foi calado, mas muito bem quisto entre os colegas. Nos últimos anos, no entanto, ele ficou ainda mais retraído ao enfrentar uma depressão.