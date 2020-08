Governo autoriza volta de eventos na Granja do Torto

MM Mariana Machado

A permissão para os eventos e provas está em novo decreto do governador Ibaneis Rocha - (foto: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou a volta de provas e eventos agropecuários no Parque da Granja do Torto, desde que sem público e transmitidos virtualmente. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (25/8).

Pelo decreto, fica permitido o manejo e utilização de animais expostos por equipes técnicas. Eventos e provas deverão cumprir protocolos e medidas de segurança gerais. Em caso de aglomeração de animais de mais de um estabelecimento rural, deverão ser atendidas algumas exigências, como presença de médico veterinário e estrutura física compatível com a necessidade.

Antes de realizar o evento, é necessário licenciamento sanitário. A fiscalização fica a cargo do DF Legal e Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em conjunto com órgãos de fiscalização tributária, de defesa do consumidor, da vigilância sanitária e das forças policiais do Distrito Federal.