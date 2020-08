Incêndio em ar condicionado de banco gera cortina de fumaça na W3 Sul

SP Sarah Peres

Imagens enviadas ao Correio mostra uma cortina de fumaça formada no local - (foto: Arquivo pessoal)

Um incêndio em ar condicionado do banco Bradesco Prime, localizado na 504 Sul, gerou uma cortina de fumaça na região, assustando trabalhadores, moradores e pessoas que estavam no local. O caso ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (25/8) e não deixou nenhum ferido.



Os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Ninguém ficou ferido. (foto: CBMDF )

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram em um ar condicionado no segundo andar do prédio. Funcionários do banco sentiram o cheiro do fogo e conseguiram sair a tempo do local. Ainda não há detalhes se o incêndio chegou a consumir outras áreas da edificação.

Vídeos cedidos ao Correio mostram uma forte fumaça escura subindo pelo céu e diversas pessoas aglomeradas próximas ao banco. Os curiosos filmavam e acompanhavam o combate às chamas realizado pelos bombeiros.

A reportagem tenta contato com o Banco Bradesco para obter mais detalhes sobre o caso, assim como informar quanto às medidas que serão tomadas quanto à sucursal da empresa.