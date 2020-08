Ambulatório Trans mantém atendimento durante a pandemia

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação Agência Brasília)

A população Trans do Distrito Federal conta com uma rede de atendimento especializado através do Ambulatório Trans. Durante a pandemia, a maioria dos atendimentos passou a ser on-line. Apenas as consultas com psiquiatras continuam sendo presenciais.

Atualmente, 475 jovens e adultos estão cadastrados e recebem atendimento de saúde e psicossocial regularmente, com intervalos semanais, quinzenais ou semestrais, a depender de cada caso. O trabalho avançou no último mês graças à utilização de um aplicativo que possibilitou a retomada dos grupos terapêuticos, mesmo à distância.

As consultas de endocrinologia, de assistência social, de terapia ocupacional e de psicologia são feitas por teleatendimento. Já as consultas com psiquiatras são realizadas presencialmente, mas é necessário marcar o horário com antecedência.

O Ambulatório Trans fica localizado no Hospital Dia da 508/509 Sul e funciona desde agosto de 2017. Pessoas interessadas em iniciar acompanhamento no Ambulatório Trans podem ligar para o (61) 20117-1145, Ramal: 766; enviar mensagem por whatsapp (61)98120-0693; ou e-mail: ambtrans.sesdf@gmail.com, solicitando inclusão do nome na lista de espera para o “Grupo de Entrada”.