Mulher é presa na Rodoviária Interestadual com 5kg de cocaína

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: PF/Divulgação)

Policiais federais prenderam uma mulher com 5,6kg de cocaína na Rodoviária Interestadual de Brasília. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (25/8).

A Polícia Federal informou que recebeu uma denúncia anônima sobre o crime. Aos policiais, a suspeita, que vinha de São Paulo, contou que transportava a droga para Pernambuco. Ao todo, ela carregava dentro da mala cinco tabletes de cocaína escondidos entre as roupas.

Segundo os policiais, do total de droga apreendida, 4kg são do tipo “escama de peixe”, uma versão da droga de maior pureza e valor no mercado ilegal. O restante estava sob forma de pasta-base de cocaína.

A mulher foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal para o registro da ocorrência e responderá pelo crime de tráfico de drogas interestadual.