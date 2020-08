CB Correio Braziliense

CURSOS

Workshop

O professor Willocking oferece um workshop de hip-hop. A aula inaugural será no dia 10 de setembro. As inscrições podem ser feitas por telefone (9 9463-4726) ou por email (inscricaoascapcultu ral@gmail.com). Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscri cao-psg/) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313-8877, das 10h às 16h.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revi sart@gmail.com.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianea raujosilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção. O curso oferece conhecimento prático e teórico, das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Aos sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ib mec.br/df/cursos/extensao-pre sencial/direito/compliance-e-an ticorrupcao.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciis tgiles / Facebook: www.face book.com/stgilesbrasil.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais online. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

OUTROS

Loja colaborativa

Empreendedores que vendiam seus produtos em feiras nas praças das quadras do Guará podem vender produtos por meio da loja virtual www.lojinha.jornaldogua ra.com.br. O cadastro é gratuito, realizado pelo e-mail alojinha brasilia@gmail.com.

Voluntariado

O projeto “Educação Compartilhada”, desenvolvido por seis ex-alunos do Colégio Marista João Paulo II para oferecer ferramentas para ampliar as oportunidades de estudantes da rede pública no acesso à universidade, está arrecadando, até 4 de setembro, materiais didáticos que serão direcionados para os inscritos na ação voluntária. Os livros, apostilas e outros materiais de apoio poderão ser entregues na portaria lateral do Colégio Marista João Paulo II, na 702 da Asa Norte, das 10h às 18h.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Desligamentos programados de energia

VICENTE PIRES

Colônia Agrícola Vicente Pires: Rua 4-A, módulos 38 a 42, das 8h40 às 16h.

BRAZLÂNDIA

Núcleo Rural Fazenda Barreiros: Área Isolada nº 6, das 8h40 às 16h.

Quadra modelo

crédito: Arthur Menescal/Esp. CB/D.A Press

Fundada em 1962, a quadra 308 Sul foi construída para servir de referência a outras superquadras do Plano Piloto. O projeto do urbanista Lúcio Costa abrange o Clube Vizinhança, escolas, o Espaço Cultural da 508 Sul, posto de saúde, biblioteca pública, a Igrejinha (Nossa Senhora de Fátima) e supermercados.

Destaques

Cursos superiores

O Instituto Federal de Brasília (IFB) oferece mais de 200 vagas para cursos superiores em duas unidades: Campus Brasília e Campus Planaltina. No IFB Campus Brasília são 186 vagas em sete cursos superiores, vespertino e noturno, para graduação em Eventos, Licenciatura em Dança, Tecnologia em Sistemas para internet, entre outros. Esta seleção será realizada por meio da nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) de 2019. O período de inscrição vai até o dia 6 de setembro, pelo site do processo seletivo, no endereço eletrônico processoseletivo.ifb.edu.br



Literatura

Para falar sobre o potencial da leitura e do estímulo ao lúdico no contexto de pandemia, o programa educacional Edify vai reunir especialistas em um evento on-line gratuito e destinado a educadores de todo o Brasil. Um dos convidados é o autor de livros infantojuvenis Ilan Brenman. Será uma nova edição mensal do evento “hub”, uma conferência presencial que se transformou em plataforma aberta, multimídia e viva de conteúdo voltado aos principais desafios da educação. Quando: amanhã, das 18h às 21h. Inscrições por meio do link http://bit.ly/HubAgosto-Edify.

Asa Sul

Revitalização no SRTVS

O comerciante Valério Gonzaga, 46 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que o Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS) precisa de revitalização. “A calçada é muito estreita, há muitos carros estacionados até mesmo de forma irregular. Eu passo por aqui há anos e nunca vi uma grande obra”, expressa. “Os buracos são outros problemas, já vi várias pessoas tropeçarem e até cair. Sem falar que é ainda mais complicado para quem tem dificuldade de locomoção”, aponta.

» O GDF informou que o Setor de Rádio e TV Sul vai receber obras de requalificação e de revitalização. O local já foi licitado e terá investimento de R$ 5,2 milhões em obras. As melhorias envolvem readequação do sistema viário, com aumento de 64% no número de vagas regulares. O projeto arquitetônico e urbanístico foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), e a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) vai gerir a execução. O projeto pretende ampliar para 475 o número de vagas de estacionamento regulares — além de 58 para motos. Atualmente, o SRTVS tem 288 vagas públicas regulares.









Gama

Motoristas embriagados

O vigilante Francisco Conceição, 35 anos, reclamou que presencia diversos motoristas embriagados dirigindo no Gama. “É muito comum ver gente alcoolizada ao volante na cidade. Como trabalho à noite, vejo muitos casos”, conta. “Esse problema acontece muito mais aos sábados e aos domingos, mas durante a semana também”, salienta.

» O Detran-DF informou que realizou uma operação conjunta com a Polícia Militar do DF (PMDF), com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A ação resultou no flagrante de 160 motoristas que dirigiam embriagados no Gama, na noite da última sexta-feira.O Detran apontou que foi montado oito pontos de bloqueio em todas as saídas da cidade. Os policiais e agentes multaram 57 motoristas que dirigiam mesmo sendo inabilitados. Durante a operação, 47 veículos foram removidos ao depósito por estarem irregulares. Salientaram, ainda, que a operação ocorrerá com regularidade em outros pontos do Distrito Federal. Foi esclarecido que o Gama foi escolhido para ser o pioneiro no combate conjunto às infrações de trânsito devido à proximidade com as cidades do Entorno.