Agências do trabalhador oferecem 233 vagas de emprego no DF; confira

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm 233 vagas de emprego abertas. Padaria, açougues, hospitais, mecânicas e empresas de construção estão em busca de profissionais. Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 3 mil, mais benefícios, e contemplam pessoas com todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

A maioria das vagas é para técnico de enfermagem (40), auxiliar técnico eletrônico (26), açougueiro (23), soldador (19) e serralheiro (19). Ainda há 10 vagas, cada, para armador de ferros, atendente de padaria, carpinteiro e operador de caixa.

A remuneração de R$ 3 mil é oferecida para contador, com uma vaga para profissionais formados em contabilidade e com experiência; e para gerente de hotel e mecânico, cada um com uma vaga, que exige ensino médio completo e experiência.

Os interessados podem procurar das agências do trabalhador da capital, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, a inscrição pode ser feita de forma on-line, devido à pandemia do novo coronavírus. Para participar, basta baixar o aplicativo Sine Fácil. Só serão encaminhados às vagas aqueles que se encaixarem no perfil solicitado pelas empresas.