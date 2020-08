Jovem de 18 anos é assassinado com tiro em Samambaia Norte

DD Darcianne Diogo

(foto: PMDF/Divulgação)

Um jovem de 18 anos morreu assassinado, na noite desta terça-feira (25/8), na QN 223, Conjunto 1, em Samambaia Norte, próximo a uma distribuidora de bebidas. A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não se sabe, no entanto, a motivação do crime.

Segundo informações preliminares da corporação, a vítima, identificada como Daniel Vaz de Brito, levou um tiro no tórax, logo abaixo da axila. Três militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBM-DF) atenderam a ocorrência.

De acordo com o CBM-DF, ao chegarem no local do crime, o jovem já não apresentava sinais vitais. Policiais militares estão nas ruas em busca do autor do homicídio.

Aguarde mais informações