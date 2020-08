Recorde de mortes por covid-19 no DF ocorreu em 12 de agosto: 41 vítimas

JE Jéssica Eufrásio

(foto: Maio JAMES / AFP)

O Painel Covid-19 no Distrito Federal passou por atualizações nesta semana, depois de a Secretaria de Saúde (SES-DF) anunciar que apresentaria os dados sobre as mortes de maneira diferente. A pasta passou a disponibilizar os indicadores sobre mortes e infecções pelas datas em que aconteceram e pelo início dos sintomas, respectivamente. A partir da nova metodologia, é possível observar que, até esta terça-feira (25/8), a data em que houve maior quantidade de mortes foi 12 de agosto, quando 41 moradores do DF não resistiram às complicações da covid-19. Em 9 de julho, segunda data com maior quantidade de registros, esse total chegou a 40.

Quando consideradas as mortes de moradores do DF e de outras unidades da Federação, o recorde se repete nas mesmas datas. Em cada uma delas, 42 pessoas morreram. Os números ainda podem aumentar nos próximos dias, à medida que novas mortes forem confirmadas, pois, em alguns casos, o diagnóstico de covid-19 por meio de exame laboratorial demora semanas para sair.

Outra forma de classificação dos casos adotada pela SES-DF recentemente envolve a notificação por data de início dos sintomas. De acordo com o Painel Covid-19, o dia em que mais pacientes diagnosticados notaram os primeiros sinais da doença foi 15 de junho. Ao todo, 2.545 pessoas informaram que os indicativos de infecção pelo vírus começaram naquele dia.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Paho, na sigla em inglês), o tempo desde a exposição ao vírus até o momento em que sintomas da covid-19 começam a aparecer varia em torno de cinco ou seis dias. No entanto, apesar de esse intervalo ser o mais comum, o período de incubação pode chegar a duas semanas.



Das pessoas que testaram positivo para a doença entre ontem e hoje no DF, 248 delas relataram que os sintomas se iniciaram na segunda-feira (24/8).



Nesta terça-feira (25/8), ao menos uma pessoa morreu por causa da covid-19 na capital federal. Além dessa vítima, a SES-DF contabilizou outros 24 óbitos, que ocorreram entre 19 de julho e 24 de agosto. Só no domingo (23/8), nove pacientes não resistiram às complicações da doença.