Beatris Gautério de Lima é nomeada secretária adjunta em Gestão de Saúde

SS Samara Schwingel

(foto: Daniel Ferreira/CB)

Beatris Gautério de Lima foi nomeada secretária adjunta em Gestão de Saúde do Distrito Federal. Ela entra no lugar de Eduardo Seara Machado Pojo do Rego, um dos sete integrantes da Saúde presos pela Operação Falso Negativo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (26).

Beatris era, até fevereiro deste ano, diretora-executiva do Fundo de Saúde do DF. Porém, depois que foi exonerada, não ocupou nenhum outro cargo no GDF.

A Operação Falso Negativo é encabeçada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Procuradoria-geral de Justiça do DF. Os órgãos investigam supostas irregularidades na compra de testes rápidos para a detecção da covid-19.

Alvo da investigação, o secretário de Saúde do DF afastado, Francisco Araújo Filho, foi preso, além de outras seis pessoas ligadas à cúpula da pasta. Devido às investigações e prisões realizadas, ainda nesta terça-feira (25), o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou o afastamento dos envolvidos e o ex-titular da Saúde Osnei Okumoto assumiu como secretário.

Investigados

Os investigados são: o secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo Filho; o ex-secretário adjunto de Assistência à Saúde Ricardo Tavares Mendes; o subsecretário de Vigilância à Saúde, Eduardo Hage Carmo; o secretário adjunto de Gestão em Saúde, Eduardo Seara Machado Pojo do Rego; o assessor especial da Secretaria de Saúde Ramon Santana Lopes Azevedo; o diretor do Laboratório Central do DF (Lacen), Jorge Antônio Chamon Júnior; e o subsecretário de administração-geral da Secretaria de Saúde, Iohan Andrade Struck.

Ainda não há definição de nomes para os cargos que seguem vagos.