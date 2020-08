Terracap licita estudo ambiental para bairros do Jóquei e Quaresmeira

SS Samara Schwingel

(foto: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu licitação para contratar a empresa que fará os estudos ambientais e urbanísticos para dois novos bairros: o Setor Habitacional Jóquei Clube e Setor Habitacional Quaresmeira — área localizada às margens da EPTG, perto da Superquadra Brasília (SQB), no Guará.



Os interessados podem realizar o credenciamento e a entrega de envelopes com os documentos de habilitação e as propostas de preços para execução dos estudos até 24 de setembro, às 10h. O edital do processo pode ser acessado pelo site da Terracap.

A Comissão Permanente de Licitação será responsável por analisar os projetos e a abertura de envelopes será presencial, na sede da Terracap. O critério de julgamento será pelo menor preço e o valor total estimado é sigiloso.

Os novos bairros são contíguos, ou seja, ficarão um logo após o outro. Por isso, está prevista a integração dos projetos, que estão sendo desenvolvidos conjuntamente.

Como a proposta ainda segue em elaboração, não há números concretos sobre os dois novos setores. A princípio, o bairro do Jóquei contará com 258 hectares, cerca de 38 mil habitantes e 308 mil metros quadrados de parques e praças. O Quaresmeira conta com um lote e áreas desocupadas.