Funap retoma atividades presenciais a partir de 1° de setembro

Servidores devem retomar o trabalho presencial e obedecer medidas sanitárias de controle da pandemia - (foto: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

As atividades presenciais na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) vão voltar a partir de 1° de setembro. Os servidores que fazem parte do grupo de risco da covid-19 devem solicitar serviço de teletrabalho, a gestão da Funap irá avaliar a situação. Essa medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (26/8).

Para reduzir a disseminação do novo coronavírus, os servidores vão precisar medir a temperatura corporal de forma rotineira. É necessário evitar aglomerações e respeitar a distância mínima de dois metros, além de disponibilizar álcool em gel nas unidades.

Os servidores que apresentarem sinais e sintomas gripais devem permanecer no teletrabalho. Se a temperatura medida for igual ou superior a 37,5 °C, será proibido o acesso da pessoa ao interior do edifício e ela deverá ser orientada a procurar auxílio médico.

O uso de máscaras é obrigatório para todos que circulam no interior do edifício/sede da Funap. O setor administrativo da Fundação deve reavaliar as medidas de prevenção a disseminação do covid-19, entre os servidores e demais usuários, com a periodicidade de 15 dias, com o objetivo de avaliar a efetividade das medidas adotadas.

Em caso de uma nova onda de infecção, o Comitê Gestor poderá adotar novas medidas, até mesmo a suspensão de atividades presenciais.