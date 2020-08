Abrigo para animais comunitários é autorizado no DF: Veja como fazer

CB Correio Braziliense

O GDF deve desenvolver ações complementares à adoção comunitária - (foto: Minervino Júnior/CB/DA.Press)

A partir de agora, no DF, a população poderá fazer abrigos, comedouros e bebedouros em áreas públicas, escolas públicas e privadas, órgãos públicos e empresas públicas e privadas para animais comunitários. Os locais devem ser sinalizados com placa com a identificação: “Animais Comunitários”.

Para montar os abrigos em área privada ou de bem público de uso especial é necessária uma autorização prévia do responsável pelo local. Além disso, os itens para os animais comunitários não podem ser colocados de forma que irá prejudicar o trânsito de veículos e pessoas

Incentivo

O Governo do Distrito Federal (GDF) deve desenvolver ações complementares à adoção comunitária dessa nova medida, como: incentivar cursos e campanhas de conscientização aos cidadãos sobre o conceito de animais comunitários e os direitos dos animais.

Também é preciso fazer campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, de vacinação e de que maus-tratos e abandono do animal são práticas de crime ambiental.