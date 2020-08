Brasília realizará etapa 2020 do Roland-Garros Junior Wildcard Series

CB Correio Braziliense

(foto: Foto/Reprodução)

Brasília vai realizar a etapa 2020 do Roland-Garros Junior Wildcard Series, evento oficial da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). A atração vai ocorrer de 7 a 10 de setembro. Até o momento, não há uma definição dos organizadores sobre o local onde serão realizados os jogos.

O evento vai adotar protocolos de saúde contra a disseminação da covid-19. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF e a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL) serão responsáveis pela fiscalização da higienização, fiscalizações tributárias, de defesa do consumidor, da vigilância sanitária e das forças policiais.

Os jogos não poderão receber público. Os treinos e as partidas só serão permitidos após todos os atletas e demais profissionais envolvidos realizarem o teste de covid-19. Os jogadores vão chegar na quadra próximo ao horário das atividades já vestidos e vão sair imediatamente do local após o término do exercício.

Todos os envolvidos nos treinos e nas partidas vão passar por medição da temperatura corporal na entrada do local. É proibido o compartilhamento de bancos, cadeiras, alimentos, bebidas e qualquer tipo de materiais entre os atletas. Profissionais e pessoas com doenças crônicas não deverão participar do evento.

Só será permitido o acesso de, no máximo, 20 profissionais da mídia durante os treinos ou jogos e todos deverão utilizar máscara durante toda a permanência, além de manter a distância mínima de dois metros entre si e entre outras pessoas envolvidas na atividade. Os jornalistas não poderão ter contato com atletas, árbitros e demais envolvidos no evento.