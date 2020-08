Happy Hour solidário da Associação Médica de Brasília chega à 4ª edição on-line

CB Correio Braziliense

(foto: Divulgação/AMBr)

A Associação Médica de Brasília (AMBr) convida para o Happy Hour da AMBr, realizado nesta sexta-feira (28/8), a partir das 20h. O evento solidário acontece todo fim de mês e recebe, na edição de agosto, a parceria de duas importantes entidades ligadas à medicina: a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional DF(SBCP-DF) e a Liga Medico-Acadêmica de Cirurgia Plastica do Distrito Federal (LIMA CIP DF)), além da Fundação do Instituto Para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (Ideah), responsável por dar suporte às ações humanitárias, de ensino e pesquisa da SBCP.

Para animar a noite dos convidados, estarão presentes, em live transmitida no YouTube, a cantora Dhi Ribeiro, o DJ Dudu Moreira e a artista urbana Camilla Siren, que fará um grafite ao vivo. Além dos shows, haverá sorteio de brindes para público geral e específicos a médicos. “O evento possibilita a participação de todos e é uma maneira de entrar na casa das pessoas, levando um pouco de música e distração nesse período difícil de enclausuramento. Traz uma gratificação muito grande também porque podemos ajudar entidades que estão em necessidade, ainda maior com a pandemia”, declara o presidente da AMBr, Ognev Cosac.

Apesar de gratuito, o evento tem como objetivo arrecadar dinheiro para destinar cestas básicas às comunidades carentes beneficiadas pela Fundação Ideah. Presidente da SBCP e participante assíduo do evento, Sílvio Ferreira enaltece a parceira. “A gente espera, com isso, atrair um público maior de participantes. Pensamos em uma programação que contemple todos as faixa etárias. Convidamos também a liga de cirurgia plástica, em que há muitos estudantes, para conhecer melhor a iniciativa. Além disso, a participação do público em geral dá mais força ao movimento”, observa.

Happy Hour

O Happy Hour da AMBr ocorre há mais de 10 anos. Ele é gratuito para médicos associados e convidados, e tem um objetivo solidário. A cada edição, uma entidade é escolhida para ser beneficiada. Nos últimos meses, devido ao isolamento social, a AMBr optou por promover o happy hour de maneira virtual, em lives. A primeira edição ocorreu em 29 de maio e teve a participação de quatro artistas: Dhi Ribeiro, Phillipe Seabra, Bonfim (cover Elvis Presley) e Pedro Paulo e Matheus.

A segunda edição, em junho, com temática de festa junina, teve a participação da banda Cangaceiros do Cerrado. Em julho, foi a vez da banda Trio A-Vaí. Nas primeiras lives, toda a arrecadação foi utilizada para a compra de EPIs. Mais de 1,5 mil face shields foram entregues a diversos hospitais do DF (Hran, Hospital de Taguatinga, UPA do Núcleo Bandeirante, Hospital de Ceilândia, Grupo Santa, Hospital Daher, Hospital de Santa Maria, de Sobradinho, entre outros). Desta vez, a arrecadação será de cestas básicas.