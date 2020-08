Mulher sofre fratura no rosto após ser agredida pelo ex-companheiro

DD Darcianne Diogo

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Santa Maria - (foto: Kleber Lima/CB/D.A Press - 15/8/11)

Um homem de 31 anos foi preso suspeito de agredir a ex-companheira, 36, em Santa Maria. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima sofreu fraturas no rosto em decorrência da violência. O caso ocorreu na madrugada de domingo (23/8), mas os investigadores da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) conseguiram capturá-lo nesta terça-feira (25/8).

Ao Correio, o delegado-adjunto da 33ª DP, Paulo Fortini, explicou que o casal estava em processo de separação, após seis meses de relacionamento. “Eles já estavam se separando. No dia, ela voltou para casa e foi surpreendida com ele lá dentro e, então, pediu para sair, quando o suspeito começou a agredi-la com socos na cabeça e a ameaçá-la de morte”, detalhou.

A mulher sofreu fraturas no rosto e foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). “Ela ficou com a face bastante lesionada e recebeu encaminhamento para ser transferida ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), para passar por procedimento cirúrgico”, afirmou o investigador.

Após o crime, os policiais saíram às ruas em busca do autor, mas sem sucesso. A PCDF pediu a prisão preventiva do acusado e, dois dias depois, ele foi localizado. “Depois de diligências, o encontramos em via pública. Tanto do nosso trabalho, quanto do Judiciário, tudo foi muito rápido para efetuar a prisão de um homem extremamente violento”, acrescentou o delegado.

O suspeito tem passagens criminais por roubo, tráfico e Lei Maria da Penha. Atualmente, ele cumpria pena em regime domiciliar.



ONDE PEDIR AJUDA?

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

» Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

(61) 3207-6172

Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100

Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar**

Telefones: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350