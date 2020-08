Operação conjunta de PMs do DF e Goiás encontra plantação de maconha

CB Correio Braziliense

Os policiais encontraram cerca de 100 pés de maconha, além de vários outros pés que haviam sido queimados recentemente. - (foto: Divulgação/PMDF)

Ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) com a Polícia Militar do Estado de Goiás acabaram com uma plantação de maconha na região rural de Planaltina. Foram encontrados cerca de 100 pés da planta em sítio na região.

Os policiais pararam um veículo Ford Fusion com duas pessoas na DF-130. Durante a busca veicular, os policiais encontraram vestígios de maconha. Perguntado sobre a origem desta droga, o motorista do carro contou que possuía uma plantação de maconha em uma chácara na área rural de Planaltina.

Após uma longa busca no local, os policiais encontraram cerca de 100 pés de maconha, além de vários outros pés que haviam sido queimados recentemente. Os policiais localizaram também uma arma do tipo besta, 20 munições de espingarda calibre .22 e uma balança de precisão.

Ao todo, cinco pessoas foram detidas e conduzidas à 16ª DP, entre elas um homem que já tinha passagem pelo crime de homicídio por ter matado o próprio pai.