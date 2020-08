Dois feridos e um preso em conflito no assentamento 26 de setembro

JF Jaqueline Fonseca

PMDF participou da operação Pronto Emprego para retirar construções irregulares do assentamento - (foto: Divulgação PMDF )

Dois policiais militares ficaram feridos e uma pessoa foi detida por lesão corporal em um conflito pela desocupação do assentamento 26 de setembro, segundo informou a PMDF. A Operação Pronto Emprego está sendo realizada desde a semana passada para evitar novas ocupações no bairro e hoje teve uma nova fase.

Segundo a PMDF, foi necessário o uso do equipamento não letal porque os manifestantes fizeram barreiras para impedir a ação. “Além disso, arremessaram diversos objetos contra os policiais militares como garrafas, pedras, pedaços de pau, bolinhas de gude e fogos de artifícios. Infelizmente, a PMDF teve que agir para que a ordem fosse cumprida. Dois policiais estão lesionados e houve um detido por lesão corporal”, diz a nota.



Segundo a assessoria da PMDF, a pessoa detida foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Roger Brasil, um dos moradores do assentamento, diz que a ação realizada hoje derrubou cinco comércios da região. “Eles falaram que vão derrubar tudo que tem pela frente por ordem do governador. Mas a gente tá aqui desde 1996. Foi um decreto do Cristóvão Buarque, que era governador na época, que colocou a gente aqui”

Segundo Roger, a ocupação do assentamento 26 de setembro é legal e, na região, moram aproximadamente 30 mil pessoas. Ele contesta a informação de que apenas construções desocupadas estão sendo destruídas. Na semana passada, o Correio esteve na região e conversou com um morador que ficou desabrigado após a ação.

O DF Legal informou, por meio de nota, que nesta manhã foi dada continuidade à Operação Pronto Emprego, realizada há duas semana para evitar novas construções irregulares no local. A nota diz que foram realizadas remoções em duas chácaras, com retirada de cercas, postes e um transformador clandestino, além de dois galpões de alvenaria e bases para edificação. Nenhuma edificação habitada foi removida. (Veja nota na íntegra abaixo)

*NOTA DO DF LEGAL NA ÍNTEGRA*



O DF Legal informa que, nesta quarta-feira (27/8), no assentamento 26 de Setembro, deu continuidade à Operação Pronto Emprego, que vem ocorrendo há duas semanas, com o objetivo de evitar novas construções irregulares no local.



Foram realizadas remoções em duas chácaras, com retirada de cercas, postes e um transformador clandestino, além de dois galpões de alvenaria e bases para edificação. Nenhuma edificação habitada foi removida.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que deu suporte à operação, e precisou usar equipamento não letal para garantir a segurança durante a ação do DF Legal.



Os manifestantes fizeram quatro barreiras, inclusive com fogo e camas de faquir. Ainda de acordo com a PMDF, foram arremessados objetos, como garrafas, pedras, pedaços de madeira, bola de gude e fogos de artifício contra os policiais militares.



Dois policiais ficaram feridos e um manifestante foi detido por lesão corporal.



NOTA DA PM DA ÍNTEGRA

NOTA - 26 DE SETEMBRO



A PMDF informa que hoje (26/8), policiais militares participaram, em apoio, de uma operação do órgão DF Legal, no assentamento 26 de setembro. No local, foi necessário o uso do equipamento não letal por parte da polícia militar, pois os manifestantes fizeram 4 barreiras, inclusive com fogo e camas de faquir. Além disso, arremessaram diversos objetos contra os policiais militares como garrafas, pedras, pedaços de pau, bolinhas de gude arremessadas com estilingue e fogos de artifícios. Infelizmente, a PMDF teve que agir para que a ordem fosse cumprida. Dois policiais estão lesionado e foram socorridos e houve um detido por lesão corporal. A Operação ainda está em andamento.