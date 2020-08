Estelionatário aplica golpe em mulher, compra carro de luxo e some

DD Darcianne Diogo

Carro de luxo comprado pelo criminoso após o golpe: mulher ficou com as dívidas - (foto: Divulgação/PCDF)

Policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) deflagraram a operação Amor Bandoleiro e recuperaram, na tarde desta quarta-feira, um carro Chrysler/C300 entregue por uma mulher a um estelionatário, de 31 anos. Segundo as investigações, a mulher, 66 anos, conheceu o suspeito em uma borracharia na qual ele trabalhava.

Na ocasião, a vítima levou o veículo para consertar na mecânica na qual ele trabalhava. De acordo com a apuração policial, após alguns meses de amizade e de diversas trocas de mensagens, ela autorizou o homem a realizar uma operação bancária por meio do seu aplicativo do banco. Com o celular dela, o acusado fez um um empréstimo no valor de R$ 65 mil.

De acordo com o delegado-adjunto da 4ª DP, João Ataliba, as investigações revelaram que, com o dinheiro, o homem adquiriu um carro luxuoso. Depois disso, ele sumiu, e deixou a mulher com a dívida dos empréstimos. "O caso foi à tona após uma filha da idosa ter visto uma fotografia da mãe recebendo flores no Dia dos Namorados. Interrogada, a senhora contou parcialmente o ocorrido, mas decidiu registrar a ocorrência policial", detalhou o investigador.

Estima-se que o empréstimo realizado alcançou cerca de R$ 224 mil. O autor é investigado pelo crime de estelionato circunstanciado e, caso seja condenado, pode pegar de 2 a 10 anos de reclusão.