Policial Civil é baleado em conflito no Assentamento 26 de Setembro

Um policial civil de 42 anos levou um tiro na coxa esquerda durante a operação de derrubada das habitações irregulares no Assentamento 26 de Setembro, em Taguatinga, na tarde desta quarta-feira (26/8). A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele está consciente e orientado e foi levado para o Hospital de Ceilândia (HRC). Segundo apurou o Correio, o policial será transferido de helicóptero para um hospital particular nos próximos minutos, onde passará por cirurgia.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor efetuou vários disparos contra a barreira montada por militares e civis. O policial atingido levou um tiro na perna e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. O Correio apurou que os militares conseguiram identificar o suspeito de ter disparado a arma de fogo e estão nas ruas para capturá-lo.

Após o confronto, manifestantes atearam fogo em um ônibus na Via Estrutural (veja o vídeo abaixo). Mais de 20 militares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) participaram da operação para combater o incêndio. A corporação informou que o transporte coletivo transportava 50 passageiros. O ônibus é da empresa São Francisco e fazia linha da Estrutural até o Setor O.



Há duas semanas, o DF Legal realiza a Operação Pronto Emprego, com o objetivo de evitar construções irregulares no local. Com o apoio da Polícia Militar do DF, edificações foram derrubadas nesta quarta-feira (26/8). Moradores não concordam com a operação e argumentam que a ocupação é legal. Dois PMs ficaram feridos em confronto com manifestantes e uma pessoa foi detida.



Confira a íntegra das notas do DF Legal e da Polícia Militar



O DF Legal informa que, nesta quarta-feira (27), no assentamento 26 de Setembro, deu continuidade à Operação Pronto Emprego, que vem ocorrendo há duas semanas, com o objetivo de evitar novas construções irregulares no local.



Foram realizadas remoções em duas chácaras, com retirada de cercas, postes e um transformador clandestino, além de dois galpões de alvenaria e bases para edificação. Nenhuma edificação habitada foi removida.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que deu suporte à operação, e precisou usar equipamento não letal para garantir a segurança durante a ação do DF Legal.



Os manifestantes fizeram quatro barreiras, inclusive com fogo e camas de faquir. Ainda de acordo com a PMDF, foram arremessados objetos, como garrafas, pedras, pedaços de madeira, bola de gude e fogos de artifício, contra os policiais militares.



Dois policiais ficaram feridos e um manifestante foi detido por lesão corporal.

