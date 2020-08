Covid-19: em 24 horas, DF registra mais 55 mortes e total chega a 2.399

SP Sarah Peres

Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) contabilizou 55 mortes pela covid-19. Desse total, três ocorreram nesta quarta-feira (26/8), sendo que duas vítimas eram residentes do DF e uma de Luziânia (GO). Os demais óbitos foram em datas anteriores, mas aguardavam confirmação da causa. Com isso, 2.399 pessoas perderam a vida para a doença. Se considerados apenas os moradores da capital federal, o número cai para 2.196.

De acordo com balanço da secretaria, as vítimas desta terça eram de Ceilândia, Brazlândia e do município de Luziânia (GO), no Entorno. Eram dois homens e uma mulher, com idades entre 40 e mais de 80 anos. Os pacientes estavam internados nas redes pública e privada, e tinham comorbidades como obesidade, distúrbios metabólicos, hipertensão, imunossupressão e pneumopatia.

O levantamento, divulgado no início da noite, também aponta Ceilândia como a região administrativa com mais óbitos: 422. Em segundo lugar está Taguatinga, com 234 mortos. Samambaia aparece na terceira posição, contabilizando 191 casos. Plano Piloto (164) e Gama (151) estão em quarta e quinta colocação, respectivamente.

Contaminados

Até o mais recente balanço da Saúde, mais 1.563 pessoas haviam sido diagnosticadas com a covid-19. Ao todo, 155.253 moradores do Distrito Federal se contaminaram com o vírus. Desses, 137.775 já se recuperaram.

Os dados também apontam que 50 pacientes estão na lista de espera por um leito de tratamento da doença em unidades de terapia intensiva (UTI). Dois dos contaminados aguardam pela vaga desde o fim de semana, dias 22 e 23 de agosto. Ainda, 91,88% dos leitos de UTI dos hospitais públicos do DF estão ocupados. Na rede privada, a taxa é de 88,76%.