Incêndio em complexo residencial de Taguatinga assusta moradores

CB Correio Braziliense

(foto: CBMDF/Divulgação)

Militares do Corpo de Bombeiros precisaram combater um incêndio em um complexo residencial de Taguatinga Norte. O caso aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira (26/8), quando as chamas atingiram o terreno, que tem 16 moradias.

De acordo com informações dos bombeiros, 10 pessoas moram no local e quatro estavam presentes no momento do incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Elas foram retiradas das casas por vizinhos que viram as chamas.

Quando os militares chegaram ao local, uma das casas estava totalmente tomada pelas chamas. Enquanto profissionais da corporação procuravam vítimas, outros combatiam o fogo. Ao todo, participaram do atendimento 19 bombeiros, em quatro veículos.

A operação durou cerca de duas horas e, do conjunto de habitações, apenas uma foi totalmente consumida pelo fogo.