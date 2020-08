Solidariedade e música

TU Thais Umbelino

(foto: AMBr/Divulgação)

Fazer caridade ao som de música boa e bastante animação. Essa é a proposta da Associação Médica de Brasília (AMBr) ao longo do ano como o Happy hour solidário. Todo o fim de mês, a instituição convida profissionais da saúde e o público em geral para assistir a apresentações de artistas em live, transmitida no canal do YouTube. Nesta edição de agosto, marcada para amanhã, o evento conta com a parceria de duas importantes entidades ligadas à medicina: a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional DF (SBCP-DF) e a Liga Médico-Acadêmica de Cirurgia Plástica do Distrito Federal (LIMA-CIP-DF)

“Esse tradicional evento acontece toda a última sexta-feira de cada mês e, para não ser interrompido pela pandemia, decidimos mantê-lo em versão digital. Durante a transmissão disponibilizamos QR Code e divulgamos número da conta da associação para receber ajuda financeira”, explicou o presidente da AMBr, Ognev Cosac.

Nas edições virtuais anteriores, todo os recursos arrecadados foram usados para a compra de equipamentos de segurança destinados aos profissionais de saúde. “Decidimos ajudar nossos colegas que estão na linha de frente. Conseguimos comprar cerca de 2 mil face shields para enviar aos hospitais que estão atendendo a casos de coronavírus”, destacou.

A iniciativa, antes presencial, adequou-se às regras de segurança exigida pela pandemia do novo coronavírus e agora chega à 4ª edição on-line, com a participação da cantora Dhi Ribeiro, o DJ Dudu Moreira e a artista urbana Camilla Siren, que fará um grafite ao vivo. Além dos shows, haverá sorteio de brindes para público em geral e para os médicos. Apesar de gratuito, o evento também tem como objetivo arrecadar dinheiro para compra de itens de higiene, fraldas geriátricas, fraldas descartáveis, materiais de limpeza, cestas básicas, entre outros, com objetivo de ajudar as comunidades carentes beneficiadas pela Fundação do Instituto Para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (Ideah), responsável por dar suporte às ações humanitárias, de ensino e pesquisa da SBCP.

“A nossa diretoria faz um levantamento das pessoas que se encontram em vulnerabilidade nas periferias e em lugares onde tem uma carência total de recursos. O objetivo principal é ajudar os mais necessitados. Esperamos com essa parceria atrair um público ainda maior e temos a expectativa de chegar a mais de mil telespectadores”, espera o presidente da SBCP, Sílvio Ferreira.

Tradição

O Happy hour da AMBr acontece há mais de 10 anos na sede da AMBr, sempre na última sexta-feira de cada mês, em um ambiente descontraído e com música ao vivo. Os estilos variam entre samba, rock, sertanejo, forró e outros ritmos dançantes. Ele é gratuito para médicos associados e convidados, sempre com um objetivo solidário. Cada edição, uma entidade é escolhida para ser beneficiada.

Com o isolamento social, a proposta de adaptar o evento para transmissão on-line e ao vivo agradou aos participantes frequentes. Apesar de sentir falta da interação com os colegas, a fisioterapeuta Jaciaria Costa, 30 anos, diverte-se em casa a cada live. “Todo fim de mês fico na expectativa do evento e é um motivo de alegria mesmo durante o isolamento social”, relatou. Frequentadora há mais de três anos, ela conta que, agora, costuma assistir ao evento com o marido e seguir as temáticas propostas. “Em junho, por exemplo, nos caracterizamos para assistir à a live com temática de festa junina. Também arrumamos a decoração da casa para nos sentirmos na festa”, relembrou. Além da curtição, a profissional admira a continuidade da proposta solidária. “É muito importante manter essa ajuda aos mais necessitados e durante a transmissão eles anunciam a todo momento sobre a dificuldade que as pessoas estão passando e a diferença que essa ajuda faz para elas”, acrescentou.

Mesmo em casa, a interação com o público é garantida. Durante as transmissões, o médico José Luiz Mestrinho, 73, aproveita para rever os amigos pelas fotos enviadas e transmitidas na live. “É uma interação diferente. Mas, a gente se diverte. Existem muitas lives disponíveis de outros artistas pela internet, mas quando o evento é nosso, fica mais interessante”, contou. No dia do evento, ele e a esposa entram no clima e preparam comes e bebes para acompanhar os artistas. “Aproveitamos para enviar uma foto nossa, também”, disse sorrindo. “Claro que a saudade dos amigos é grande, mas vamos nos adaptando enquanto for preciso”, concluiu esperançoso.



Happy hour solidário

Amanhã, dia 28

Horário: às 20h, no canal da AMBr no YouTube

Convidados: cantora Dhi Ribeiro e o DJ Dudu Moreira. A artista urbana Camilla Siren também estará ao vivo para mostrar um pouco da sua arte