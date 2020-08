CB Correio Braziliense

CURSOS

Guia de turismo

O Senac-DF está com inscrições abertas para o curso técnico em guia de turismo, com carga horária de 800 horas. As aulas iniciarão em 8 de setembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com possibilidade de aulas diurnas aos sábados, uma vez por mês, das 9h às 15h, que serão previamente informadas pela unidade educacional. Investimento: R$ 406,50 em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto bancário. A inscrição deve ser feita presencialmente na unidade de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), localizada na quadra 5 do Setor Comercial Sul. Mais informações: 3313 8877, das 10h às 16h.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosil vadf@gmail.com.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail escoladoelei tor@gmail.com.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciis tgiles — Facebook: www.face book.com/stgilesbrasil.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula.WhatsApp:

9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abre inscrições para cursos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas áreas de beleza, gastronomia, moda, tecnologia de informação, gestão e negócios, saúde e turismo e lazer. Serão ofertadas 2.268 vagas em 59 cursos técnicos e de formação inicial e continuada. As inscrições devem ser feitas no site da instituição (www.df.senac.br/inscri cao-psg/) até a data limite ou o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes. Quando: até 8 de setembro. Valor: gratuito.



OUTROS

Vacina

O Ibmec BH realizará a live Geopolítica da Vacina, na segunda-feira, às 19h, com o palestrante Thiago de Aragão. No encontro virtual, será possível conhecer um pouco mais do que já se sabe, até o momento, sobre as pesquisas e burocracias que envolvem essa corrida pela vacina contra a covid-19. Inscrições:

https://blog.ibmec.br/eventos/li ve-a-geopolitica-da-vacina.

Estudantes

A Super Estágios oferece cursos de qualificação profissional on-line e gratuito, durante todo o mês de agosto. Estão disponíveis os cursos de marketing pessoal e empregabilidade, operador de inteligência artificial e operador de mídias sociais. Para ter acesso, basta fazer o cadastro no site https://www.su perestagios.com.br.

Palestra

Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom. Quando: até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educa tionusa.org.br/inscricao/.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscreva se.eliaspa.com.br.

Quermesse

O Templo Budista de Brasília promove a tradicional Quermesse, desta vez, virtualmente, devido à pandemia da covid-19. O tema do ano é Toda Vida é Preciosa. As apresentações culturais serão transmitidas no sábado, das 19h às 21h, pelo canal do YouTube do Templo: www.youtube.com/c/Ter raPuraDF. Os pedidos de delivery e takeout de comida poderão ser feitos durante todo o mês de agosto, de domingo a domingo, pelo site www.quermessefood.com.br.





Destaques





Pesquisas salariais

» A Leme Consultoria promoverá uma live, hoje, às 10h, sobre a importância das pesquisas salariais e os benefícios que os dados trazem para as empresas. O encontro virtual faz parte da programação da Semana da Remuneração, promovida pela consultoria. O gerente executivo de recursos humanos da Bancorbrás, Sérgio Alves Garcia, fará parte do bate-papo, ao lado do controller da Catupiry Laticínios, Francisco Délio. Para se increver, acesse: https://bit.ly/3fTKgJO.



Falando de Freud

» O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Isto é Brasília

crédito: ED ALVES/CB/D.A Press

A vez do amarelo



Em meio à vegetação seca, o tom amarelo dos ipês destaque-se pelas ruas de Brasília. Essa árvore foi fotografada na quadra 402 Norte. Os ipês-amarelos são vigorosos e resistentes, atingem entre 15 metros e 18 metros de altura. A duração das flores é de 15 dias, em média, sendo que uma árvore pode florir mais de uma vez durante o mesmo período de seca.



Grita geral

Sudoeste

Entulho na rua

O psicólogo Guilherme da Cruz, 30 anos, morador do Sudoeste, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que há muito entulho espalhado nas ruas do bairro. “O Sudoeste é uma região bacana, mas, infelizmente, é comum ver entulhos por aqui. Não costumo notar equipes do GDF limpando e realizando obras de revitalização. Seria bom se a administração fosse mais atuante”, expressa.

» O GDF Presente informou que, na última terça-feira, fez uma operação que retirou 17 toneladas de entulho das áreas públicas do Sudoeste, Octogonal e Setor de Indústrias Gráficas (SIG). As árvores do Sudoeste Econômico foram podadas. Ainda foi esclarecido que a região recebeu o reforço na organização das vias e áreas públicas após o retorno das atividades da economia local, quando a produção de lixo e a circulação das pessoas nas ruas cresceram.



Brazlândia

Bocas de lobo

O taxista Marcelo Vieira, 47 anos, morador de Brazlândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que as bocas de lobos da cidade precisam ser desentupidas, e que é necessário construir outras. “Quando chove é muito complicado, não tem para onde a água descer e ela fica empoçada na porta das casas. Isso cria focos do mosquito transmissor da dengue”, aponta. “Cada cidadão precisa fazer sua parte, mas o poder público tem que ajudar com obras e revitalizações”, finaliza.

» A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) informou que a Vila São José, em Brazlândia, ganhou ampliação da rede de captação de águas pluviais, com mais 199 bocas de lobo — o dobro que havia na região, em atenção à proximidade do período de chuvas. A pasta ainda destacou que, além da ampliação da rede, as bocas de lobo antigas foram desobstruídas. Pelo menos 85 toneladas de entulho foram retiradas. A Novacap alertou que a cidade não passava por obras de revitalização da rede de escoamento de água da chuva havia, pelo menos, há 10 anos.

Desligamentos programados de energia

ASA SUL

CLS 216: blocos A, B, C, D; SQS 216: blocos A ao K; banca de revistas, das 3h às 5h.

CEILÂNDIA

QNO 5: conjuntos O, P,

das 8h às 13h.

LAGO NORTE

SMLN, MI, Trecho 3: conjunto 4, lotes 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-A, 30, 30-A, 31, 31-A, 32,32-A, 33, 34, 35-B, 36, das 8h40 às 16h.