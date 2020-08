Homem volta de festa, discute com a companheira e ateia fogo nela

SP Sarah Peres

(foto: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

“Era 13h57 (de terça-feira, dia 27/8) quando recebi a ligação da minha mãe, muito abalada. Ela disse que o marido tinha jogado álcool e ateado fogo nela. Fiquei desesperada e, quando cheguei, me deparei com minha mãe em uma ambulância, com muitas queimaduras. Essa foi a cena que encontrei.” Esse é o relato da filha de uma mulher de 45 anos, vítima de tentativa de feminicídio no Recanto das Emas. O acusado, de 28 anos, cometeu a barbárie em meio a uma discussão.

Segundo investigação da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), o suspeito tinha passado a noite de segunda-feira (24) até a tarde de terça-feira (25) em uma festa. Ao retornar para a residência do casal, por volta das 13h30, a vítima questionou o motivo de o acusado passar tanto tempo fora.

O homem, então, se irritou com a mulher e iniciou uma discussão. Ela estava com um vidro de álcool em gel nas mãos e, em meio à briga, teve o produto tomado pelo companheiro. O suspeito molhou a vítima com a substância e ateou fogo. Vizinhos escutaram os gritos de socorro e acionaram o Corpo de Bombeiros.

As queimaduras são de segundo e terceiro grau, como explica a filha da vítima. “Os ferimentos mais graves ocorreram nas costas, mas ela também foi atingida na área do peito. O que minha mãe sofreu foi uma covardia muito grande. Ela é uma mulher de 1,65m, e o marido tem mais de 2m. O que ela poderia fazer, naquele momento, para impedir um ato tão cruel?”, questiona a jovem.

O suspeito fugiu logo após o crime, mas foi detido horas depois, escondido na casa de um familiar, também na região administrativa. De acordo com o delegado Pablo Aguiar, chefe da 27ª (Delegacia de Polícia Recanto das Emas), as brigas entre o casal eram constantes.

“Apesar do histórico de brigas entre o casal, a vítima nunca procurou a polícia para denunciar as violências. Segundo o depoimento de familiares da própria mulher, os conflitos ocorriam, sobretudo, pela diferença de idade deles. Ele queria manter uma vida de solteiro, mas continuar casado com a vítima”, explica o investigador.

A mulher está internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde se recupera dos ferimentos. Especialistas do Instituto de Criminalística (IC) realizaram perícia na residência do casal, e a análise, que deve sair até em 30 dias, vai ajudar na investigação da 27ª DP.

Como o acusado foi preso em flagrante, foi encaminhado ao Departamento de Controle e Custódia de Presos (DCCP), da Polícia Civil. Ele responde por tentativa de feminicídio.



Busque ajuda

» Polícia Militar — 190

» Ministério dos Direitos Humanos — Disque 100

» Polícia Civil — 197 ou opção 3 ou 61 98626-1197 (WhatsApp)

» Delegacia Online — https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Delegacias regionais

Atendimento 24 horas por dia

» Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I e II)

Asa Sul: Entrequadra 204/205 Sul

Telefone: 3207-6172

Ceilândia: Prédio da 15ª Delegacia de Polícia — QNM 2, Área Especial, Conjunto G/H - Centro

Atendimento ininterrupto

» Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30

Asa Sul: Estação do Metrô 102 Sul

Telefone: 3323-7264

Ceilândia: QNM 2, Conjunto F, Lote 1/3 – Ceilândia Centro

Telefone: 3373-6668

Planaltina: Jardim Roriz, Área Especial, Entrequadras 1 e 2 – Centro

Telefone: 3389-8189 / 99202-6376

» Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Telefones: 3910-1349 / 3910-1350

» Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Telefone e WhatsApp: 99359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br