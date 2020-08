Suspeito de tráfico tenta se desfazer de drogas e é preso pela PM

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: PMDF/Divulgação)

Policiais militares prenderam um homem de 23 anos suspeito de tráfico de drogas. De acordo com informações da corporação, o jovem comercializava cocaína no Gama e tentou se desfazer do entorpecente para não ser detido.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (26/8), na quadra 30 do Setor Leste da região administrativa. Ao notar a aproximação policial, ele arremessou os pacotes com cocaína pelas ruas, entretanto, os militares notaram a ação.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Os militares localizaram 17 pacotes com cocaína, que o suspeito vendia nas ruas. Um homem que estava com ele, de 28 anos, também foi detido por uso de entorpecente.