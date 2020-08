Pedido para abertura de CPI da Pandemia

A Câmara Legislativa promove, hoje, a reunião do Colégio de Líderes, que debaterá a possibilidade da abertura da comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Pandemia. Ontem, a bancada federal do DF no Congresso Nacional visitou a Casa e apresentou ofício em apoio ao andamento do procedimento. Entretanto, 12 distritais assinaram a favor da abertura da medida, o que configura quórum insuficiente — é necessária, pelo menos, a participação de metade dos parlamentares, ou seja, 13 nomes. Além disso, há uma CPI parada, a do Feminicídio, e outra apenas no âmbito do requerimento, sobre maus-tratos de animais. Por isso, o colégio avaliará a possibilidade da quebra da ordem cronológica para a instalação da CPI da Pandemia, que analisará desvios de insumos para o combate à covid-19. A reunião será fechada e está marcada para as 14h. O resultado será anunciado, posteriormente, pelo presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB)