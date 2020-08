PCDF recupera carro de luxo de idosa que foi vítima de golpe amoroso

SS Samara Schwingel

(foto: Divulgação/PCDF )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recuperou um veículo de luxo que teria sido presente de uma mulher de 66 anos para o suposto namorado, de 31 anos. O homem aplicou um golpe na idosa e a deixou com uma dívida de R$ 224.376,48. A ação é parte da Operação Amor Bandoleiro, deflagrada na manhã desta quinta-feira (27/8), e foi conduzida por agentes da 4ª Delegacia de Polícia (Guará 2).

Segundo as investigações, a idosa havia conhecido o homem quando ela foi consertar um automóvel na borracharia em que ele trabalhava. Após alguns meses de amizade, muitas trocas de mensagens e encontros presenciais, a vítima o autorizou a realizar um empréstimo através do aplicativo bancário.

Por meio do celular da própria vítima, o acusado realizou um empréstimo de R$ 65 mil e utilizou o dinheiro para comprar um Chrysler/C300 — automóvel considerado de luxo. Após conseguir o carro, o homem sumiu e deixou a idosa com a dívida dos empréstimos que, com juros, chega a R$ 224.376,48.

A filha da idosa denunciou o caso após ver uma foto da mãe com flores no Dia dos Namorados. Desconfiada, ela perguntou do que se tratava. Foi, então, que a idosa relatou o ocorrido e a denúncia foi feita.

O homem é procurado e investigado pelo crime de estelionato circunstanciado, estando sujeito a uma pena de 2 a 10 anos de prisão.