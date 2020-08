Agências do trabalhador oferecem 245 vagas nesta quinta; Confira

CB Correio Braziliense

Nesta-quinta (27/8), os brasilienses que estão procurando vagas de emprego podem aproveitar as oportunidades oferecidas pelas agências do trabalhador. São 245 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 3 mil, mais benefícios.

A maioria das vagas está na área de saúde. São 40 para técnico de enfermagem, sendo 10 delas para pessoas com algum tipo de deficiência, uma para técnico de análises clínicas, duas para técnico de nutrição e quatro para auxiliar técnico em laboratório de farmácia.

Entre as profissões com maior número de vagas estão auxiliar técnico de eletrônica (26), açougueiro (23), armador de ferros (19), soldador (19), serralheiro (17), vendedor pracista (13), atendente de padaria (10), carpinteiro (10) e operador de caixa (10). Confira aqui todas as vagas disponíveis

É importante ficar atento à experiência profissional e ao grau de escolaridade para cada uma das vagas.

Para se candidatar a uma das oportunidades, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil, que também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília