Concluída revitalização em mais duas tesourinhas na Asa Norte

As tesourinhas das quadras de final 5/6 e 11/12 já estão liberadas - (foto: Renato Alves /Agência Brasília)

A revitalização nas tesourinhas das quadras 5/6 e 11/12 Norte estão livres para tráfego de veículos. As obras terminaram nesta semana, e a próxima a ser entregue será a da 15/16 Sul.

Ao todo, cinco conjuntos de viadutos foram renovados neste ano. O primeiro foi o das quadras 15/16 Norte, em 17 de abril. O das quadras 7/8 Norte foi concluído em 7 de maio. Nas entrequadras 3/4 Sul, a liberação ocorreu em 26 de junho. Na 15/16 Sul, a reforma estrutural já foi executada e, agora, recebe nova pavimentação e urbanização direta pela Companhia Urbanizadora da Capital (Novacap).

“As tesourinhas estavam precisando dessas melhorias porque ficaram abandonadas por anos, sem sequer manutenção”, aponta o vendedor Rodrigo da Silva, 30. “Com certeza agora está mais seguro passar por ali, porque a estrutura era velha, tinha rachaduras e problemas visíveis que dava até um pouco de medo de passar”, afirma o morador do Riacho Fundo, que costuma circular pelo Plano Piloto a trabalho.

Projeto

As revitalizações dos viadutos que passam sob o Eixo Rodoviário (Eixão) e os eixinhos W e L, ligando as quadras 100 e 200 incluem pintura antipichação e padronização da fachada. As equipes também atuam na recuperação das estruturas de concreto, reconstrução dos guardas-rodas – muretas de proteção fixadas nos eixinhos – e na substituição e recuperação de ferragens enferrujadas.

Também passam pelas obras os conjunto com duas tesourinhas e um túnel de ligação em cada uma das 16 entrequadras que cortam os quase 15 quilômetros do Eixão, ligando as asas Sul e Norte. Boa parte desses viadutos era revestida por tijolos vermelhos. Como esse material acabava escondendo eventuais problemas na estrutura, o padrão foi alterado para concreto aparente. Essa mudança foi aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Com informações da Agência Brasília