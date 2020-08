Ataque de abelhas deixa três pessoas feridas em Planaltina

RS Renato Souza SS Samara Schwinge

Os bombeiros atenderam ao chamado após ataque de abelhas em Planaltina - (foto: Renato Souza/CB/D.A Press)

Moradores de Planaltina foram surpreendidos por um ataque de abelhas, na manhã desta quinta-feira (27/8), no Setor de Oficinas da cidade. Uma colmeia estava entre as árvores e atacou quem passava na região a pé e de bicicleta.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, pelo menos três pessoas se feriram e uma precisou ser hospitalizada com mais de 50 ferroadas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e confirmou as informações.

O comércio precisou fechar e as vias que passam pela região ficaram interditadas. As equipes fizeram a remoção das abelhas. Uma das vítimas é o catador de recicláveis José Maria da Silva, de 45 anos. "Eu estava passando, vi as lojas fechadas, mas ninguém avisou. Quando vi, as abelhas estavam me atacando. Levei mais de 50 ferroadas, fiquei com falta de ar. Me picaram no pescoço, na orelha. Eu abaixei a cabeça para não me picarem mais", diz.

Ele conta que, na hora em que foi atacado, outro homem também foi alvo das picadas e desmaiou. "Eu vi tudo fechado e achei que era o coronavírus, por isso não parei. Tentei correr, mas eram muitas. Ao menos não fiquei tão ruim. Mas o outro homem não teve essa resistência", completa.

Outros casos

Em julho, uma família foi atacada por abelhas no Parque da Cidade. Na ocasião, uma mulher de 35 anos e a mãe, de 72, estavam passeando pelo estacionamento 6 quando foram surpreendidas pelo enxame. Elas foram picadas diversas vezes. O cachorro que as acompanhava também recebeu diversas picadas e morreu devido aos ferimentos.

De acordo com dados da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), entre janeiro e junho, houve 60 acidentes envolvendo abelhas, e esse número pode aumentar devido à seca no DF. Em casos de ataque, é preciso ter calma e tentar não irritar ainda mais os insetos. O recomendado é chamar o corpo de bombeiros.