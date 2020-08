PCDF prende homem que traficava drogas 'gourmet' na 216 Norte

DD Darcianne Diogo

Drogas e utensílios foram apreendidos pela polícia na casa do acusado - (foto: PCDF/Divulgação)

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) prenderam, em flagrante, na noite desta quarta-feira (26/8), um homem de 24 anos acusado de traficar drogas gourmet na 216 Norte. Os investigadores o detiveram após monitorá-lo e comprovarem a ação do criminoso por meio de comprovante de transferência bancária.

De acordo com a apuração policial, cada grama de maconha, do tipo skunk e haxixe, era vendida por R$ 70 e pesada no ato da compra. Na casa do suspeito, agentes encontraram 12 porções da droga separadas em saquinhos plásticos, além de outras duas grandes porções estocadas na geladeira.

Na residência, foram apreendidos, ainda, duas balanças de precisão, uma faca utilizada para a repartição do entorpecente e R$ 434 em espécie. O homem foi detido e ficará à disposição da Justiça. Caso seja condenado, ele poderá pegar até 15 anos de reclusão.