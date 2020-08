Curso on-line Reage Brasília promove oportunidade de desenvolvimento em gestão para empresários

Cd Camila de Magalhães

Com o isolamento social exigido pelo cenário de pandemia no Distrito Federal, muitas empresas sentiram o impacto no bolso, gerando a necessidade de dispensa de funcionários, o que levou a cerca de 47 mil pessoas desempregadas. São milhares de famílias enfrentando dificuldades para comer, pagar as contas, cuidar da saúde etc. A maioria dos empregos perdidos eram de micro e pequenas empresas do setor de comércio e serviços, um dos mais impactados pela baixa circulação de pessoas nas ruas.

Para ajudar a reerguer negócios e movimentar novamente a economia local com mais empregos, a Fundação Assis Chateaubriand, junto com a Associação dos Jovens Empresários do Distrito Federal (AJE-DF), lançou uma jornada de aprendizagem online, a Reage Brasília. A iniciativa conta com parceria do Sebrae e apoio do Correio Braziliense, Instituto Fecomércio, Líderes do Brasil, Famicro e Cufa-DF.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link www.reagebrasilia.com.br

Inovando para sair da crise

A ideia do curso Reage Brasília é apoiar donos de micro e pequenos negócios para que desenvolvam habilidades comportamentais e técnicas inovadoras de gestão para vencer a crise e tornar seus negócios mais lucrativos e resilientes. Tudo isso com a ajuda de uma equipe de mentores, orientadores de projetos e facilitadores com vasta experiência no mercado.

“Acreditamos na educação empreendedora como uma ferramenta importante para o empoderamento, geração de renda e transformação social. Qualificando empresários da cidade para terem um olhar diferenciado para os negócios, possibilitamos salvar empregos e impactamos vidas de milhares de famílias”, destaca Leandro Nascimento, membro da equipe da Fundação Assis Chateaubriand e um dos idealizadores da Reage Brasília.

Adaptação é um desafio

Na avaliação de Ronan Pires, presidente da AJE-DF, o empreendedor brasiliense tem um grande desafio pela frente que é adaptar o seu modelo de negócio devido à mudança de comportamento do cliente. “O pós-pandemia exige dos empresários um novo planejamento estratégico para chegar até o cliente final. A remodelagem dos negócios tradicionais com o uso da tecnologia está sendo a primeira fase desta transformação”, observa.

Para ele, é preciso que os empresários busquem orientação em busca de novas ferramentas de gestão para seus negócios. “O Reage Brasília chega em um momento em que o empresário necessita de auxílio para estudar as novas tendências e sentir este novo comportamento do cliente, para identificar as novas necessidades, entre outros detalhes. Esse estudo exige do empresário o conhecimento para aplicar as ferramentas de análise de mercado e de gestão estratégica. E o Reage Brasília será o condutor deste processo, para o que o empresário e empreendedor possam saber utilizar as melhores ferramentas de gestão para tomada de decisão”, explica.

Receita para o sucesso

O planejamento e a mudança de comportamento são duas ações necessárias para o sucesso nos negócios, ressalta Ronan. Segundo ele, o planejamento ajuda os empresários no direcionamento para onde ir. “Sem planejamento, é como não saber qual o caminho que se deve seguir. Já a mudança de comportamento nos disciplina a aplicar as ferramentas de forma assertiva na gestão estratégica do negócio e no esforço que deve ser empregado para alcançar os objetivos planejados”, complementa.

Campanha Ajude a salvar empregos

Para possibilitar que mais empresários de pequenos negócios tenham acesso a essa jornada de aprendizagem e assim se preparem para abrir vagas de trabalho, a Fundação Assis Chateaubriand e a AJE-DF lançaram a campanha Ajude a salvar empregos. As doações visam diminuir os custos dos participantes no Reage Brasília.



Jornada online Reage Brasília

