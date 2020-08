Maratonistas e locutores do DF participam de corrida beneficente

CB Correio Braziliense

A Associação Internacional de Ultramaratona (IAU, na sigla em inglês), organiza, nesse fim de semana, a Corrida Global da Solidariedade. Ao todo, 18 atletas brasileiros participarão da corrida global, entre eles a corredora Helen Deluque, que correrá na ciclovia do Parkway no sábado (29/8) e contará com a narração de dois locutores da capital, Marquinho Cerrado e William Bonder.

O objetivo da corrida é arrecadar doações para instituições que ajudem pessoas em situação de vulnerabilidade. Devido à pandemia de coronavírus, esta edição do evento ocorre de modo digital. Em todo o mundo, 420 corredores de 34 países toparam o desafio.

Os atletas precisam correr durante 6h em esteira ou em um percurso definido, desde que oferte segurança contra a covid-19, no sábado (29/8) ou no domingo (30/8). Além disso, precisam registrar o desempenho por um aplicativo. No Brasil, o evento é organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

A doações de Brasília irão para o Centro de Atletismo do Itapoã. “Essas crianças do Itapoã são carentes, precisam de todo o apoio. Incluir as crianças no esporte é uma forma de tirá-las da rua, da marginalidade, das drogas. O trabalho do centro de atletismo é muito importante para a sociedade e para essas crianças”, disse a corredora em um vídeo em suas redes sociais.

“A gente está focando em tênis, viseira, assessórios para corridas e também cestas básicas. Esse é o nosso pedido, que as pessoas venham participar e doar”, afirmou o locutor William Bonder.

Como doar

As pessoas podem doar de 6h às 12h no ponto de apoio que será montado na ciclovia do Parkway, altura da quadra 5, em frente à Nação Cross Fit. O recolhimento de doações será no sistema de drive-thru.