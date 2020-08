Resumo do Dia: acompanhe as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Álcool em gel faz parte do kit garantido por lei para população de baixa renda - (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Baixa renda - Lei criada pelo deputado distrital Fábio Felix (Psol) estabelece diretriz para enfrentamento em região de baixa renda: a norma assegura o acesso a água e distribuição de kits com materiais básicos de higiene. De acordo com a Lei nº 6.657, os kits distribuídos terão sabonete, detergente, álcool em gel e água sanitária e a população de baixa renda também irá receber cestas básicas.





Operação Falso Negativo - Investigação do Ministério Público do DF e Territórios identificou conversas em que um dos sete presos por suposta fraude em negociação para licitação de testes é advertido de que "se colocarmos para segunda, fica muito na cara que é treta". Os diálogos no WhatsApp indicam que os investigados tiveram receio de que a fraude no processo de contratação da Secretaria de Saúde ficasse evidente.

Vacina - O secretário de Saúde interino do DF, Osnei Okumoto, e outros representantes da saúde e da CLDF se rueniram com o embaixador da Rússia para conversar sobre a possibilidade de acordo para trazer testes de vacina russa à capital federal.