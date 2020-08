Cartão Material Escola: terceira parcela chega a 4.050 famílias

CB Correio Braziliense

Em 2020, cerca de 106 mil alunos puderam usufruir do crédito - (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 2/12/14)

Nesta quinta-feira (27/8), ocorreu a terceira etapa de pagamento do Cartão Material Escolar (CME), que contemplou 4.050 famílias. O auxílio é destinado aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal cadastrados no Bolsa Família. Em 2020, cerca de 106 mil alunos puderam usufruir do crédito.



Aqueles matriculados na educação infantil, ensino especial ou ensino fundamental recebem R$ 320 e os estudantes de nível médio ganham R$ 240 por estudante. Desde o início do ano letivo, o programa Cartão Material Escolar movimenta cerca de R$ 33 milhões na economia do Distrito Federal. Apenas nesta etapa, foram investidos R$ 2.663.840.

O prazo para utilização dos créditos se encerra em 25 de setembro. Além disso, é importante verificar no aplicativo BRB Card Pré-pago o total disponível. As famílias que ainda não buscaram o cartão precisam procurar as regionais de ensino que atendem a escola na qual o aluno estuda.

Em cada regional foram adotados os protocolos de segurança, como distanciamento e uso de máscaras, para atendimento às famílias. Já foram realizados diversos mutirões de entrega. Mesmo assim, ainda há cartões nas regionais.

Material escolar



Os valores referentes os CME devem ser utilizados em papelarias credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Cada etapa de ensino/modalidade tem um lista de materiais escolares diferente e a quantidade de itens que podem se adquiridos também varia conforme suas especificidades:

Educação Infantil – 42 itens

Ensino Fundamental – anos iniciais – 46 itens

Ensino Fundamental – anos finais – 28 itens

Ensino Médio – 16 itens

Ensino Especial – 172 itens

Horário de atendimento presencial nas regionais de ensino:



Brazlândia

segunda a sexta-feira

das 9h às 12h e das 14h às 17h



Ceilândia

segunda a sexta-feira

das 9h às 12h e das 14h às 17h



Gama

segunda e quarta-feira

das 9h às 12h e das 14h às 16h



Guará

segunda a sexta-feira

das 9h às 17h



Núcleo Bandeirante

segunda a sexta-feira

das 9h às 11h e das 15h às 17h



Paranoá

segunda a sexta-feira

das 9h às 12h e das 13h às 17h



Planaltina

quarta-feira

das 8h às 12h



Plano Piloto

segunda a sexta-feira

das 8h às 12h



Recanto das Emas

segunda a sexta-feira

das 9h às 12h



Samambaia

segunda a sexta-feira

das 9h às 12h e das 14h às 17h



Santa Maria

terça e quarta-feira

das 9h às 12h e das 14h às 16h30



São Sebastião

segunda a sexta-feira

das 9h às 12h e das 14h às 17h



Taguatinga

segunda a sexta-feira

das 8h às 12h e das 13h às 17h