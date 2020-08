Bombeiros levam quatro horas para conter enxame de abelhas em Planaltina

CB Correio Braziliense

(foto: CMBDF/Divulgação)

Após quatro horas de combate, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) conteve um ataque de abelhas no Setor de Oficinas em Planaltina. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (27/8), quando moradores da região foram surpreendidos pelas investidas dos animais em pessoas que passavam pelo local.

Um apicultor, contratado para retirar a colmeia entre o telhado e a laje de uma casa, não obteve sucesso e, na tentativa, as abelhas ficaram agitadas e atacaram moradores. Para contê-las, a equipe do CBMDF fez um isolamento de aproximadamente 400m de raio e queimou folhas verdes para produzir no lote vazio e próximo à colmeia, além de usar outros meios para afugentá-las.

Três pessoas se feriram, mas todas se encontram estáveis. (foto: Divulgação/CBMDF)

As abelhas também atacaram um homem de 33 anos e uma mulher de 21 que levaram aproximadamente 50 e 20 picadas, respectivamente. Ambos foram atendidos e transportados para o Hospital Regional de Planaltina (HRP) conscientes, estáveis e orientados. O apicultor foi atendido e recusou transporte à unidade de saúde.

Na ocorrência, os bombeiros deslocaram quatro viaturas e 18 militares do 9º Grupamento de Bombeiro Militar (Planaltina).