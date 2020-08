Integrante do Comando Vermelho é preso por roubo em Samambaia

DD Darcianne Diogo

(foto: PMDF/Divulgação)

Um jovem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na quadra 606, de Samambaia Sul, após roubar um veículo na região. O Correio apurou que o suspeito é integrante do Comando Vermelho (CV) — facção oriunda do Rio de Janeiro — e tem longa ficha criminal, incluindo crimes de motim (rebelião de presos em cadeias).

Fontes policiais informaram ao Correio que o integrante do CV veio foragido de Caldas Novas (GO) — a 310km de Brasília — devido a uma guerra contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção de São Paulo, que tem como líder Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.

O suspeito foi detido nesta quarta-feira (26/8), após a Polícia Militar receber a informação sobre o roubo de um veículo em Samambaia. Aos militares, a vítima informou o rumo seguido pelos acusados e as características. As equipes localizaram o carro na garagem da casa do membro do CV.

O jovem foi reconhecido pela vítima como um dos participantes do roubo e preso em flagrante. Durante a busca na residência, os policiais encontraram um simulacro de pistola, usado no crime, uma televisão LCD 42, várias roupas e objetos que, provavelmente, foram furtadas de residências, segundo as investigações.

O Correio teve acesso à ficha criminal do acusado. O rapaz, identificado pelas iniciais D.E.M.M, tem passagens policiais em Goiás por ameaça, violência, lesão corporal, motim (rebelião de presos), desacato, desobediência, dano e homicídio qualificado (por traição/emboscada). Na delegacia, ele negou integrar facção criminosa. A 26ª DP (Samambaia Sul) investiga o caso.