Seca: DF entra em estado de emergência devido à baixa umidade

(foto: Carlos Silva/Esp. CB/D.A Press)

O Distrito Federal está em estado de emergência devido à seca. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que a capital registra umidade relativa do ar inferior a 12% desde quarta-feira (26/8). Segundo registrado no site o instituto, nesta quinta-feira (27/8), o nível chegou a 10%.

De acordo com o Inmet, a tendência é de que a umidade relativa do ar permaneça baixa nos próximos dias. As chuvas devem começar apenas na segunda quinzena de setembro. Até lá, a expectativa é de que as madrugadas sejam frias e as tardes, quentes.

Nesta quinta, os termômetros registraram 6°C no Gama e 11°C no Plano Piloto. Durante a tarde, momento mais quente do dia, a temperatura chegou a 28°C. O céu permaneceu claro, sem nuvens.

Para que seja caracterizado estado de emergência, uma região precisa apresentar umidade relativa do ar abaixo de 12% durante dois dias seguidos. Nesse período, segundo o Inmet, há riscos para a saúde e maior incidência de incêndios.

Confira as orientações da Defesa Civil

-Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

-Manter o corpo sempre bem hidratado. O ideal é ingerir água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, por exemplo, dar preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e banana.

-Idosos, crianças e pessoas doentes precisam de atenção especial;

-Aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento;

-Evitar praticar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h;

-Usar produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

-Usar chapéus e óculos escuros para se proteger do sol;

-Colocar toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos, na hora de dormir;

-Evitar aglomerações e permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado;

-Manter a casa sempre limpa e arejada, pois o tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e de poeira em móveis, cortinas e carpetes;

-Não queime lixo e nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.