Capital registra o dia mais seco do ano

WG Walder Galvão

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A seca deve continuar a castigar o Distrito Federal. Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que as chuvas devem começar apenas a partir da segunda quinzena de setembro. Desde quarta-feira, a umidade relativa do ar ficou em 10%, com a capital registrando o dia mais seco do ano, ontem. Por causa disso, o Inmet decretou estado vermelho, o que caracteriza maiores riscos à saúde e de incêndio.

Madrugadas frias e tardes quentes devem caracterizar o cenário do Distrito Federal nos próximos dias. Ontem, nas primeiras horas da manhã, a capital chegou a registrar 6°C, no Gama, e 11°C nas demais regiões administrativas. Ao longo do dia, os termômetros atingiram 28°C. “A seca vai continuar, porém, a umidade vai se elevar de forma gradual. Os próximos dias serão com poucas nuvens e nada de chuva. A temperatura deve ficar na casa dos 30°C, e a mínima também deve subir”, explicou Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet.

Hoje, a previsão é de que a madrugada seja fria, e a temperatura mínima caia a 12°C. No período da tarde, momento mais quente do dia, os termômetros devem registrar 27°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 20%, e o dia será ensolarado com poucas nuvens. “No sábado e no domingo, o tempo deve permanecer sem grandes alterações”, ressaltou Mamedes.

Cuidados

Manter a hidratação, não fazer exercícios físicos nas horas mais quentes e se proteger do sol são alguns dos cuidados que devem ser adotados para evitar complicações. A médica Tainá Alves Martins Cordeiro, 27 anos, segue todas as orientações para evitar sofrimento com a baixa umidade. Ontem, a moradora da Asa Sul foi ao Parque da Cidade com a sobrinha de 7 anos, Antonela Alves Santos de Moura, e a tia, Telma Alves, 57. “Sou brasiliense e estou acostumada com essa época. Agora, é beber muita água, usar umidificador e só sair quando o sol estiver baixo”, comentou.

A moradora do Guará Amanda Danielle Ferreira da Silva, 32, também se queixa da baixa da umidade. “Quase não estou saindo de casa por causa da pandemia, porém, quando estou fora, reforço a hidratação”. Nesse período, os cuidados de Danielle com a filha, Heloísa Ferreira Ramos, 4, são redobrados. “Ainda bem que ela é boa para beber água, mas a atenção é constante”, contou.



Dicas

» Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz

» Mantenha o corpo hidratado. O ideal é ingerir água, mesmo sem sentir sede

» Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento

» Evite praticar atividades físicas ao ar livre entre as 10h e as 17h



» Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos, na hora de dormir