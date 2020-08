Covid-19: DF contabiliza 2.425 mortes e mais de 156 mil infecções

SP Sarah Peres

(foto: AFP)

O Distrito Federal contabilizou, nas últimas 24 horas, 26 mortes pelo novo coronavírus. O total de casos chega a 2.425, segundo levantamento da Secretaria de Saúde (SES-DF), divulgado no início da noite desta quinta-feira (27/8). O número também contabiliza moradores de outras unidades da Federação que receberam tratamento na rede de saúde local (205). Portanto, se contarmos apenas os residentes da capital, são 2.220 mortos pela doença.

Das 26 vítimas da covid-19, duas duas morreram nesta quinta: um homem e uma mulher, com idades entre 50 e 69 anos. Uma das vítimas era de Santa Maria e, a outra, do município goiano de Novo Gama. Ambos estavam internados no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e tinham comorbidades: hipertensão e distúrbios metabólicos.

Novos diagnósticos



De acordo com dados da secretaria, 1.610 pessoas foram diagnosticadas com o vírus, e o número de contaminações sobe para 156.863. Deste total, 139.896 se recuperaram da doença. Portanto, atualmente, são 16.967 casos ativos da doença no Distrito Federal.

O último balanço da Saúde também aponta que há 54 pessoas na lista de espera para tratamento em um leito das unidades de terapia intensiva (UTI) da capital. Ao menos quatro pacientes aguardam pela vaga desde segunda (24) e terça-feira (25). Na rede pública, 67,71% dos leitos estão ocupados, enquanto que, na iniciativa privada, a taxa de ocupação é de 85,49%.