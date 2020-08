Homem é preso no Riacho Fundo suspeito de vender drogas por delivery

DD Darcianne Diogo

(foto: PCDF/Divulgação)

Agentes da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) prenderam um homem, de 28 anos, na noite desta quinta-feira (27/8), sob acusação de tráfico de drogas, na QS 12 da região. Segundo as investigações da polícia, ele vendia os entorpecentes por delivery.

Os policiais encontraram maconha com ele no momento da prisão. De acordo com a apuração policial, o suspeito utilizava o carro próprio, um Gol branco, para entregar as drogas. Investigadores, então, passaram a monitorá-lo. No momento da abordagem, o homem teria feito um escândalo e começou a incitar a vizinhança.

Diante das diligências, o delegado à frente do caso, Rafael Catunda, o deu voz de prisão por tráfico de drogas. "Tentamos entrar na residência, tendo em vista a situação de flagrante e os inúmeros indícios de que ele armazenava droga em casa. Porém, a presença de um cachorro pitbull impedia a entrada dos policiais. O primo dele prendeu o animal e pudemos entrar na casa e verificar as irregularidades", detalhou o investigador.

Na residência, os agentes apreenderam mais de 1kg de maconha, 15 porções de skunk, três balanças de precisão, munição calibre .32, mais de R$ 2 mil em espécie e materiais para embalar a droga para a venda. Constatou-se, ainda, que o acusado tem cerca de 10 ocorrências criminais pelos crimes de furto, receptação, ameaça, lesão corporal (no âmbito da lei Maria da Penha), porte de armas e tráfico de drogas. Agora, ele responderá por tráfico de drogas, posse de arma/munição de calibre permitido, podendo pegar uma pena de até 18 anos.