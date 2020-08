Bebê de seis meses precisa de doações de sangue tipo O ou B

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

Uma bebê de apenas seis meses de idade precisa de doações de sangue tipo O ou B. Manuela Macedo de Oliveira Couto recebe transfusões sanguíneas a cada 30 dias e, devido ao estoque baixo no Distrito Federal, a família dela se mobiliza para que mais candidatos contribuam.

As doações podem ser feitas na Hemoclínica, situada na Setor Hospitalar Local Sul (SHLS) 716, no térreo do Centro Médico de Brasília. O local funciona de terça à sexta-feira, das 7h às 12h, e aos sábados, das 7h às 11h30. Quem tiver dúvidas, basta ligar para o telefone (61) 3346-9788.

Hemocentro

Desde agosto, a Fundação Hemocentro de Brasília os estoques está em alerta máximo devido a uma queda considerável no movimento de doadores de sangue. Por causa da pandemia do novo coronavírus, ocorreu a redução de coleta na unidade.

Os interessados em contribuir podem fazer o agendamento pela internet. Além da marcação pelos telefones 160 e (61) 3327-4413, os interessados podem acessar o site agenda.df.gov.br e clicar em Fundação Hemocentro de Brasília.

O Hemocentro não alterou o funcionamento devido a pandemia do novo coronavírus. A unidade, localizada na quadra 3 do Setor Médico Hospitalar Norte SMHS, abre das 7h às 18h, de segunda a sábado.

Doação

-Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade (menor de 18 anos deve estar acompanhado do responsável legal e idosos devem ter feito a primeira doação de sangue antes dos 61 anos)

-Pesar mais de 51kg

-Dormir pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior à doação

-Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação

-Não fumar duas horas antes da doação

-Se alimentar bem antes de doar (evitar alimentos gordurosos e derivados do leite pelo menos 3 horas antes da doação)

-É obrigatório apresentar documento de identificação oficial com foto, em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade.