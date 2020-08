Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Sobradinho 2

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: PCDF/Divulgação)

Agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prenderam, em flagrante, uma dupla suspeita de tráfico de drogas. De acordo com informações da Polícia Civil, um adolescente e um homem comercializavam porções de maconha e cocaína na região administrativa.

Segundo os investigadores, a dupla estava na rua, quando foi abordada pelos policiais. Os agentes encontraram porções das drogas, R$ 300 e dois aparelhos celulares, que seriam fruto de roubo.

Os agentes suspeitam que o homem e o adolescente tenham cometido pelo menos três roubos a comércio na região. Eles estavam com toucas e máscaras, que eram usadas no momento do crime, além de dois rádios para comunicação.

Agora, os policiais vão investigar a participação dos suspeitos em outros crimes cometidos em Sobradinho 2. O homem tinha passagens por tráfico, roubo e receptação.