Sentido Plano Piloto da Ponte JK será interditado no fim de semana

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) interditará a Ponte Juscelino Kubitschek, sentido Plano Piloto, durante o fim de semana. A interrupção do fluxo de veículos ocorrerá devido aos serviços de manutenção das juntas de dilatação do monumento realizado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

O fechamento ocorrerá das 8h de sábado (29/8), até às 8h de domingo (30/8). A orientação do Detran é de que os condutores usem a Ponte Costa e Silva, que estará com duas faixas destinadas ao tráfego de veículos no sentido Plano Piloto.

Durante a interdição, as equipes de fiscalização do Detran realizarão o monitoramento do trânsito nas proximidades da Ponte JK.