CPI na Saúde

A Câmara Legislativa recebeu sinal verde para abrir uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) a fim de apurar as supostas fraudes denunciadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O requerimento para criação do comitê dependia do aval de 13 deputados, para representar a maioria dos distritais. Na tarde de ontem, Jaqueline Silva (PTB) assinou o documento, após sair do hospital onde estava internada com covid-19. Atualmente, há uma CPI instalada, a do Feminicídio, e uma aprovada, sobre maus-tratos contra animais. O presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB), deixou a discussão sobre o novo comitê para a próxima reunião do Colégio de Líderes.