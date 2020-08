Explosão em agência do Banco do Brasil assusta moradores da Ceilândia

CB Correio Braziliense

(foto: PMDF)

A explosão de uma agência do Banco do Brasil, na QNN 01, entre os conjuntos J e H, em Ceilândia, assustou os moradores na madrugada desta sexta-feira (28/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receberam a informação por volta das 4h.

Quando a Polícia chegou ao local, os suspeitos já haviam saído. Não houve feridos. De acordo com nota da PMDF, informações preliminares recolhidas com pessoas próximas indicam que dois carros, um Honda Civic e um Peugeot, ambos brancos, saíram do banco após a explosão com passageiros portando armas e, provavelmente, valores.

O CBMDF manteve prevenção no local, acompanhado do Esquadrão Anti Bomba da Polícia Militar, esperando a liberação da cena. O instituto de Criminalística, também se dirigiu para o endereço.

A PM ficou no local esperando a equipe para fazer uma varredura, em busca de possíveis resquícios de objetos explosivos. Ainda está sendo aguardado o final da análise. O gerente do banco e o delegado da área se encontravam no local. Ficou a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a perícia e apuração do caso.